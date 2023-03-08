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بوتين: روسيا وجدت نفسها مرة أخرى أمام تهديدات أمنية مباشرة

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بوتين: روسيا وجدت نفسها مرة أخرى أمام تهديدات أمنية مباشرة
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا وجدت نفسها مرة أخرى في مواجهة تهديدات أمنية مباشرة، لكننا نرى أمثلة على الشجاعة والاستعداد للدفاع عن الحقيقة.

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جاء تصريح الرئيس الروسي خلال حفل توزيع جوائز وأوسمة لعدد من النساء الروسيات المتفوقات، واللاتي قدمن مساهمة كبيرة في تطوير الرعاية الصحية والثقافة والتعليم والإنتاج الصناعي والزراعة، بفضل شجاعتهن وأدائهن المهني.

وقال بوتين: "في أوقات التحديات والمحن، تتجلى دائما أفضل صفات الشخص بوضوح شديد، وهذا ما يتسم به شعبنا".

المصدر: نوفوستي

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