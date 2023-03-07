أمين عام أوبك: الطلب على النفط سينمو بمقدار 2.3 مليون برميل يوميا في عام 2023

صرح هيثم الغيث، الأمين العام لمنظمة "أوبك"، بأن دول المنظمة تعتقد أن الطلب على النفط سينمو بمقدار 2.3 مليون برميل يوميا هذا العام، يأتي معظمه من آسيا، بما في ذلك الهند والصين.

وقال الغيث خلال مناقشة على منصة مؤتمر الطاقة الدولي "سيراويك" الذي يجري في هيوستن: "نحن نرى أن السوق تنمو، ونتوقع تحسن الوضع هذا العام. تشهد توقعاتنا الأخيرة بأن الطلب على النفط سيزداد بـ 2.3 برميل يوميا، وأغلب هذه الكمية ستكون في دول آسيا، بما فيها الهند والصين".

وفي الوقت نفسه، توقع أنه من بين 2.3 مليون برميل، سيكون حوالي 60 ألفا منها للصين.

وأشار الغيث، إلى أن توجيه تدفق النفط الروسي إلى دول آسيا لا يدعو المنظمة للقلق من ناحية عمل السوق، مؤكدا أن هذه التغييرات ظاهرة طبيعية.

وقال: "في الواقع هذا ليس ما يدعونا للقلق. خلال 30 عاما من عملي في هذا المجال، رأينا دائما تغير تدفق النفط من الغرب إلى الشرق، ومن الشرق إلى الغرب، بما فيه بسبب أحداث جيوسياسية".

وأضاف، أن أوبك تقدر انخفاض الاستثمارات بإنتاج النفط في العالم بقيمة 500 مليار دولار سنويا، وهذا يمكن أن يتسبب بمشاكل في مجال أمن الطاقة.

وقال الغيث: "نرى انخفاضا ملموسا للاستثمارات في قطاع النفط. نتحدث عن حوالي أكثر من 500 مليار دولار كل عام"، وأضاف أنه يتخوف من أن يتسبب نقص الاستثمار بمشاكل لأمن الطاقة وإتاحة مصادر الطاقة.

المصدر: نوفوستي