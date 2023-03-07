صرح دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لرئيس البنتاغون، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أرسل إشارة استغاثة إلى الغرب بسبب محنة قواته على الخطوط الأمامية في أرتيوموفسك.

وقال ماكغريغور: "وصل عدد قتلى الجيش الأوكراني بالفعل إلى 200 ألف شخص، ويرجع ذلك أساسا إلى دفاع باخموت العنيد، أخشى أن زيلينسكي لن يتبع نصيحة جنرالاته".

وأضاف: "من يقول دعنا نخرج من هناك، سننشئ خط دفاع جديد ونواصل القتال، إنه في وضع سيء للغاية الآن، لديه القليل من الاحتياطيات والأسلحة، لكن المشكلة الأكبر هي أن نخبة جنوده ماتت".

كما أشار المستشار السابق في البنتاغون، يتعين على كييف إرسال كبار السن والمراهقين والنساء إلى الخطوط الأمامية لتجديد الوحدات التي ضربتها المدفعية الروسية.

واختتم العقيد حديثه قائلا: "زيلينسكي يقول للجميع بشكل أساسي: لقد خسرت، وإذا لم تأتوا إلى هنا وتنتصروا في هذه الحرب من أجلنا، فقد انتهى الأمر".

وفي وقت سابق، علق المخضرم السابق في الجيش الأمريكي نوكتيس دريوين، التقارير المفجعة حول إرسال الجرحى والمرضى من الجيش الأوكراني إلى خط المواجهة، ووفقا له، "فإن حياتهم لا تساوي شيئا للغرب، لذلك سيتم إرسالهم إلى الموت دون تردد".

المصدر: نوفوستي