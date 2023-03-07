الدنمارك تنتقد فشل الدول الغنية بجمع 100 مليار دولار للدول الفقيرة لمواجهة تغير المناخ

انتقدت الدنمارك إخفاق الدول الغنية بجمع 100 مليار دولار للدول الفقيرة لمكافحة التغير المناخي، مشيرة إلى أن هذا يشكل "احراجا تاما" لتلك الدول، وأن كوبنهاغن تساهم بأكثر من حصتها.

وقال وزير التنمية الدنماركي دان يورغنسن في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا الذي يعقد في قطر، إن هناك حاجة إلى "تريليونات" في العقود القادمة للسيطرة على التداعيات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.

ويشكل تأثير التغير المناخي على الدول الـ 46 الأفقر في العالم والتي تضم 33 بلدا إفريقيا، موضوعا رئيسيا خلال المؤتمر الذي يستمر حتى الخميس في الدوحة.

وقال يورغنسن: "أمر محرج تماما أن العالم المتقدم لم يقدم بعد 100 مليار دولار تم التعهد بها عام 2009"، وكانت الدول الغنية تعهدت في مؤتمر المناخ الذي عقد في كوبنهاغن عام 2009 بتقديم الأموال سنويا بحلول 2020 ولكن لم يصل منها سوى 83 مليار دولار.

وأكد الوزير الدنماركي أن "نحن نقدم أكثر من حصتنا"، وتعد الدنمارك واحدة من الدول الاسكندنافية التي تجاوزت هدف الأمم المتحدة بتقديم 0.7% من الدخل القومي الاجمالي على شكل مساعدات خارجية.

وقامت بعض الدول المتقدمة بتخفيض ميزانيات المساعدات بسبب جائحة "كوفيد-19"، بينما قامت دول اوروبية من بينها الدنمارك بتحويل أموال المساعدات الخارجية للتعامل مع اللاجئين من الأزمة الأوكرانية وغيرها من الأزمات الدولية.

وأشار المسؤول إلى أن "نحن بحاجة إلى زيادة هذا التمويل"، مضيفا "نحن بحاجة لتريليونات، ولهذا فإن 100 مليار لا ينبغي أن تكون مشكلة".

من جانبها، أكدت وزيرة الدولة الفرنسية المكلّفة بالتنمية كريسولا زاكاروبولو، أن بلادها ترغب في تكثيف المفاوضات بشأن تمويل المساعدات في قمة تعقد في باريس في 22 و23 من يونيو المقبل.

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية