بيلاروس تعلن عن اختبار ناجح لمنظومة "بوك" المضادة للطائرات

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن القوات المسلحة لجمهورية بيلاروس أجرت اختبارا ناجحا لصاروخها الخاص بمنظومة "بوك" المضادة للطائرات.

وقال لوكاشينكو خلال حفل مراسم تسليم جوائز الدولة في مينسك: "أول أمس، اختبرنا الصاروخ الموجه 9أم318 لنظام الدفاع الجوي بوك-إم بي2.. وحلق الصاروخ إلى الهدف وأصابه بدقة وأدى مهامه بنجاح. وبذلك يحصل الجيش على سلاحه الرهيب ضد الطائرات".

وفي نهاية فبراير، قال لوكاشينكو إن الصناعة العسكرية البيلاروسية تكمل تطوير صاروخها الموجه المضاد للطائرات لنظام الدفاع الجوي البيلاروسي الجديد.

وفي وقت سابق، أفادت الصناعة العسكرية الحكومية أنها تواصل العمل على صاروخ يبلغ مداه 70 كيلومترا لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "بوك"، وكذلك على صاروخ يبلغ مداه 300 كيلومتر لـ "بولونيز" في العام الماضي، وأعلنت الوزارة عن اختبار الخريف -الشتاء، لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "بوك" بصاروخ من إنتاجها.

المصدر: نوفوستي