بريطانيا تفرض حدا على دخول اللاجئين في إطار قانون جديد

صرحت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان بأن بريطانيا ستضع حدا سنويا لدخول اللاجئين كجزء من مشروع قانون جديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك أثناء تقديم الوزيرة لمشروع القانون الجديد أمام مجلس النواب، حيث تابعت: "عندما نوقف القوارب، سيكون هناك حد سنوي أقره البرلمان كجزء من مشروع قانون بشأن عدد اللاجئين الذين ستستقبلهم المملكة المتحدة عبر طرق آمنة وقانونية، وهو ما سيضمن تدابير منظمة".

المصدر: نوفوستي