ميشال أوباما: حفل تنصيب ترامب لم يعكس صورة أمريكا

انتقدت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشال أوباما، حفل تنصيب الرئيس السابق دونالد ترامب، بسبب عدم وجود تنوع في المشاركين، قائلة إنه "لم يعكس صورة أمريكا".

ووصفت أوباما في بودكاست جديد لها بعنوان "The Light Podcast"، اليوم الذي غادرت فيها عائلتها البيت الأبيض عام 2017 بـ"العاطفي"، وقالت: "تمشي في مبنى الكابيتول، تلوح وداعا، تصعد على الطائرة الرئاسية "مارين وان"، وتستقل آخر رحلة طيران لك فوق مبنى الكابيتول، حيث لم يكن هناك الكثير من الأشخاص هناك - بالمناسبة رأينا ذلك!".

وأضافت أنها شعرت بالدهشة أيضا من عدم وجود تنوع أثناء أداء ترامب اليمين. قالت: "للجلوس على تلك المنصة ومشاهدة عكس ما قدمناه.. لم يكن هناك تنوع، ولم يكن هناك لون على تلك المنصة.. لم يكن هناك انعكاس لأمريكا".

المصدر: "نيويورك بوست"