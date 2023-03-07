صحيفة Takvim: اجتماع أحزاب المعارضة التركية لاختيار مرشح توافقي جرى قرب السفارة الأمريكية في أنقرة

أفادت صحيفة Takvim، بأن اجتماع قادة حزب "الشعب المعارض"، وحزب "الخير القومي"، للاتفاق على مرشح مشترك عن أحزاب المعارضة، جرى في فندق قريب من مبنى السفارة الأمريكية في أنقرة.

وأوضحت الصحيفة، أن فندق JW Marriott، والذي يبعد مسافة 30 مترا عن مبنى السفارة الأمريكية في أنقرة، استضاف اجتماع زعيم المعارضة التركية، كمال كيليجدار أوغلو، وزعيمة حزب "الخير القومي" ميرال آكشينير، لحل الخلافات الدائرة بين صفوف المعارضة، واختيار المرشح النهائي عن أحزاب "الطاولة السداسية"، لخوض غمار الانتخابات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كيليجدار أوغلو وآكشينير، عقدا اجتماعا آخر بمشاركة عمدتي أنقرة، منصور يافاس، وإسطنبول أكرم إمام أوغلو، عقب اجتماعهما.

وأعقب هذه الاجتماعات، إعلان أحزاب المعارضة التركية، أمس الاثنين، اختيار كمال كيليجدار أوغلو، مرشحا توافقيا عن أحزاب المعارضة التركية، لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، المزمع عقدها في الـ 14 من مايو المقبل.

وأعلنت آكشينير، في وقت سابق انسحابها من اجتماعات الطاولة السداسية للمعارضة التركية، ورفضها ترشيح كيليتشدار أوغلو لانتخابات الرئاسة.

واعتبرت آكشينير أن أحزاب المعارضة لم تستجب لما يريده الشعب خلال اجتماعاتهم، وآثروا المكاسب الفردية والصغيرة على فائدة الشعب أجمع.

وأفادت في وقت لاحق، باستعدادها للعودة إلى تحالف "الشعب" المعارض، في حال قبول زعيم المعارضة التركية، كمال كيليجدار أوغلو، ترشيح عمدتي اسطنبول وأنقرة، للانتخابات الرئاسية المقبلة في الـ 14 من مايو.

وأضافت آكشينير، "إذا قبل كيليجدار أوغلو ترشيح عمدتي اسطنبول وأنقرة، حينها سأعود إلى طاولة الستة، فهدفنا الأول والأخير هو الفوز في الانتخابات المقبلة وهزيمة أردوغان".

المصدر: نوفوستي