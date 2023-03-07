الأمن الفدرالي الروسي يعلن مداهمة 23 ورشة لتطوير الأسلحة وتصنيع الذخيرة (فيديو)

أعلن جهاز الأمن الفدرالي، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة داهمت 23 ورشة لتطوير الأسلحة وتصنيع الذخيرة، وأجرت عمليات تفتيش في 27 منطقة روسية.

وجاء في بيان جهاز الأمن الفدرالي: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية والحرس الروسي، من إحباط الأنشطة الإجرامية لـ 59 شخصا من سكان 34 منطقة في البلاد متورطين في إصلاح وتطوير الأسلحة القتالية المدنية في الخفاء. تم إيقاف 23 ورشة سرية لتحديث الأسلحة وصناعة الذخيرة عن العمل".

المصد: نوفوستي