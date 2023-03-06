الخارجية الأمريكية: لا نتوقع أن يؤدي اجتماع واحد محدد مع الوزير لافروف إلى حل للقضايا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن بلاده لا تعتقد أن محادثة أنتوني بلينكن، مع وزير الخارجية سيرغي لافروف، ستغير موقف روسيا بشأن "ستارت" والأزمة الأوكرانية.

وأشار برايس بأنه: "ليس لدى الولايات المتحدة أي أوهام بأن إجراء محادثة أنتوني بلينكن، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في إطار اجتماعات "مجموعة العشرين" G20" تكقي لتغيير موقف روسيا من تنفيذ معاهدة "ستارت"و الوضع في أوكرانيا".

وقال برايس: "نحن مستعدون للتعاون عندما يكون ذلك في مصلحتنا، ومصالح حلفائنا وشركائنا في العالم".

وأوضح برايس أن: "وزير الخارجية الأمريكية حدد بوضوح ثلاث أولويات بخصوص تنفيذ معاهدة ستارت، والإفراج عن الأمريكي المدان بالتجسس بول ويلان، واستكمال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وكما قلنا إننا لا نتوقع أن يؤدي اجتماع واحد محدد مع الوزير لافروف، إلى حل هذه القضايا، سنظل مستعدين للتفاعل إذا كان ذلك في مصلحتنا ".

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، محادثة قصيرة بدأها بلينكن مع لافروف بأنها "حملة انتخابية مخططة" لزيادة الاهتمام قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وعلقت زاخاروفا، في وقت سابق، على تصريحات أنتوني بلينكن، وقالت إن وزير الخارجية لافروف "لبى جميع المحاولات"، " بأسلوبه المعتاد وأجاب على جميع محاولات بلينكن".

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المصدر: تاس