إندونيسيا.. مصرع 15 شخصا وفقدان العشرات في انزلاقات طينية ضربت جزر رياو

أعلنت إدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الاثنين، مصرع 15 فردا وفقد العشرات بعد هطول أمطار غزيرة وحدوث انزلاقات أرضية ضربت جزر رياو، ومما زاد الطين بلة صعوبة وصول رجال الإنقاذ لهناك

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث أنه: "لقي 15 شخصا مصرعهم" و"لا يزال 50 شخصا في عداد المفقودين".

وأضاف أنه نظرا لبعد الجزر، سيكون من الصعب على رجال الإنقاذ الوصول إلى هناك.

وأوضح: "عادة ما يستغرق الأمر حوالي خمس ساعات بالقارب، وستنشر الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث طائرة هليكوبتر للوصول إلى الموقع بشكل أسرع".

ويشارك العشرات من الجنود وقوات الشرطة والمتطوعون في البحث عن الضحايا في الجزيرة التي تعاني حاليا من انقطاع خطوط الاتصالات وسوء الأحوال الجوية.

وتتسببت الأمطار الغزيرة الموسمية في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات متكررة في إندونيسيا.

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي