صرح وزير العمل والضمان الاجتماعي وشؤون المحاربين القدامى الصربي نيكولا سيلاكوفيتش، أن بلغراد تتمسك بوضوح بموقف الحياد العسكري وتؤيد الحوار والسلام والاستقرار.

وتستضيف صربيا في الفترة من 6 إلى 9 مارس المؤتمر الثلاثين للاتحاد العالمي للمحاربين القدامى، ويحضره ممثلون عن جمعيات قدامى المحاربين من 38 ولاية، بما في ذلك وفد من المنظمة العامة الروسية للمحاربين القدامى.

وقال سيلاكوفيتش للصحفيين قبل الحدث: "لقد نشأت صربيا في صراع، ونحن جميعا من نسل قدامى المحاربين. والآن، عندما يتم التأكيد بشكل متزايد على الخلافات، تلتزم صربيا بشدة بالحياد العسكري وتستثمر جهودا كبيرة في تعزيز الحوار والسلام والاستقرار".

وأكد أن "صربيا فخورة بأنها كانت دائما على الجانب الصحيح من التاريخ".

وأشار إلى أن الجمعية العامة للاتحاد العالمي للمحاربين القدامى عقدت في بلغراد في عام 1951، وتلتزم السلطات الصربية بالحياد العسكري وفقا لقرار برلماني صدر عام 2007. في الوقت نفسه، بلغراد هي عضو في برنامج الشراكة من أجل السلام.

المصدر: نوفوستي