بيسكوف تعليقا على زيارة محتملة للأسد إلى روسيا: الكرملين سيعلن عنها في الوقت المناسب والمحدد

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعليقا على الأنباء المتداولة حول خطط الرئيس السوري، بشار الأسد، لزيارة روسيا، إن "الكرملين سيعلن عنها في الوقت المناسب".

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وأضاف بيسكوف ردا على سؤال صحفي حول هذا الموضوع: "وفق المتبع (البرتوكول)، يتم التحضير للعديد من زيارات العمل الرسمية، وهذا إجراء مستمر، يعمل به متخصصونا في الشؤون الدولية والوزارات والإدارات. كما تعلمون، نعلن عن الزيارات الدولية في الوقت المحدد، ولن نتحدث عن ذلك في وقت سابق .. هنالك قواعد أمنية معينة تخص الأمان والسلامة بشأن الزيارة.. سنعلن عن كل شيء في الوقت المناسب".

وفي وقت سابق من اليوم نقلت صحيفة فيدوميتسي عن مصدر في الرئاسة الروسية لم تسمه، أن الرئيس السوري بشار الأسد يستعد لزيارة محتملة إلى روسيا منتصف شهر مارس الجاري.

المصدر: نوفوستي