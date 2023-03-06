وزير الدفاع الأوكراني لا يستبعد الاستغناء عن الخدمة العسكرية الإلزامية

لم يستبعد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن يتم الاستغناء عن الخدمة العسكرية الإلزامية في البلاد.

إقرأ المزيد

جاء ذلك في مقابلة مع النسخة الأوكرانية من موقع Liga.net، حيث يرى الوزير أنه يمكن للشباب من سن 18 عاما أن يحصلوا على دورات تدريبية عسكرية خاصة.

وكان البرلمان الأوكراني قد أيد فكرة إلغاء التجنيد الإجباري خلال فترة الأحكام العرفية، حيث تم إدخال الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا مع بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة هناك.

وتقوم روسيا بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير من العام الماضي، فيما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدف العملية بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".

المصدر: نوفوستي