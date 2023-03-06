بعد عام على الحادثة.. فضيحة تطال نائبا في البرلمان الفنلندي

ذكرت محطة YLE الفنلندية، أن وزير التنمية الاقتصادية الفنلندي، ميكا لينتيلا، ألقى خطابا في الـ 29 من أبريل 2022، وهو في حالة سكر.

وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة، أن لينتيلا ألقى كلمة في الـ 29 من أبريل 2022، خلال ورشة عمل أجريت في الذكرى السنوية الـ 10 لاتحاد شركات الطاقة Paikallisvoima، وأن الحاضرين حينها اشتبهوا أن لينتيلا كان في حالة سكر.

وقد يتساءل البعض، لماذا انتشرت هذه المعلومات في هذا الوقت تحديدا، بعد عام على الحادثة، حيث كشف الستار عنها في الـ 3 من مارس الجاري، من قبل مصدر لم يفصح عن اسمه، أفاد بأن لينتيلا كان يتعاطى الكحول حينها.

وتجدر الإشارة إلى أن لينتيلا، رشح نفسه لانتخابات البرلمان الفنلندي القادمة عن حزب "الوسط، وربما تكون هذه محاولة لتشويه سمعته حتى لا يحظى بتأييد كبير وسط الناخبين.

ومن جانبها، قالت رئيسة حزب الوسط أنيكا ساريكو، "إنها لم تكن تعلم أن تعاطي الكحول، يؤثر على عمل لينتيلا".

ووصف رئيس البرلمان الفنلندي ماتي فانهانين، الاتهامات الموجهة ضد لينتيلا، بـ "الملاحقة أو التعقب".

يشار إلى أن هذه ثاني فضيحة تلحق بلينتيلا خلال أسبوعين، حيث سبق هذه الحادثة أنه تم إرسال منشور يسخر من رئيسة الوزراء الفنلندية سانو مارين، إلى نواب البرلمان، من أحد حسابات لينيلا.

المصدر: نوفوستي