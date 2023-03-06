القوات الروسية تعزز قواتها بقاذفات قنابل على الضفة اليسرى لنهر دنيبر لتصيد المخربيين الأوكرانيين

تم تعزيز وحدات القوات الروسية الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بمنطقة خيرسون، بقاذفات قنابل يدوية لمكافحة محاولات اختراق مجموعات التخريب الأوكرانية على متن قوارب وزوارق مصفحة.

وقال قائد الكتيبة العسكرية، "هذه أطقم إضافية من قاذفات القنابل لصد الهجمات المحتملة. حتى تتمكن من ضرب القوارب والقوارب المدرعة تلك التي تفاخرت بها السلطات الأوكرانية بأنها تستطيع عبور نهر دنيبر.. سيتم تدمير كل شيء في الطريق لا محالة".

ولفت القائد إلى أن أفرادا عسكريين من منطقتي سمولينسك وبريانسك يخدمون أيضا في هذه المنطقة. منوها بأنه "بعد الأحداث الأخيرة، وبخاصة منطقة بريانسك، سارع السكان إلى حماية أماكانهم واستهداف أي محاولة تسلل ومنع وصوله".

يذكر أنه في 2 مارس الحالي، دخلت مجموعة من المخربين الأوكرانييين المنطقة الحدودية لمنطقة بريانسك. واستهدفت المدنيين وأطلقت النار على السيارات والمنازل ما خلف ضحايا.

وعلى خلفية هجوم بريانسك الإرهابي أمر القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون فلاديمير سالدو بتعزيز تدابير الحماية في المنطقة ضد التهديدات الإرهابية المحتملة.

المصدر: تاس