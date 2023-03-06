الجيش الروسي يكشف عن سلاح جديد عالي الدقة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه من الجيل الجديد، ضد القوات الأوكرانية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لاستخدام جيل جديد من الذخائر الموجهة بدقة لتدمير المعدات والأسلحة ومواقع القيادة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقد تم استخدام هذه الذخيرة ضد منشأة تم اكتشافها عن طريق الاستطلاع، وكانت مخصصة لإخفاء المركبات المدرعة القتالية وصيانتها.

وأضافت وزارة الدفاع أن الهدف تمت إصابته بدقة في أول طلقة، حيث "اخترقت القذيفة السقف وانفجرت داخل الحظيرة، ودمرت وعطلت آليات ومدرعات القوات المسلحة الأوكرانية المتواجدة هناك".

المصدر: نوفوستي