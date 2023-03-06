ناقلة غاز تنفجر بين سيارات على طريق سريع في ولاية ميريلاند الأمريكية (فيديو)

قتل شخص ووقعت أضرار مادية بعد انفجار ناقلة غاز تحمل سوائل قابلة للاشتعال على طريق سريع في ولاية ماريلاند الأمريكية، فيما نصح مسؤولو المدينة السكان بتجنب المنطقة.

وقال رون سنايدر، مسؤول الإعلام في شرطة ولاية ماريلاند إن ألسنة اللهب والأدخنة ارتفعت في السماء بعد اصطدام الشاحنة بشجرة وانفجارها بعد ظهر السبت في المدينة الواقعة غرب ولاية ميريلاند، وعلى بعد 50 ميلا غرب مدينة بالتيمور.

Tanker trucks explodes on US 15 in Frederick, killing driver.

Black smoke rises over Frederick, Maryland after a tanker truck overturned and caught fire on U.S. 15 #fire#Frederick#Maryland#BreakingNewspic.twitter.com/Ai8Ldkb8ZP — Mekal Shan (@mekalshan) March 4, 2023

بدوره، أفاد توم كو، رئيس قسم الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة فريدريك بأنه تم إخماد النار بعد عدة ساعات، كما تم احتواء المواد الخطرة ولم تصل إلى مجرى "كارول كريك" الذي يصب في نهر مونوكاسي في مقاطعة فريديريك.

A tanker truck hauling a flammable liquid crashed on a Maryland highway Saturday and caught fire, killing the driver and damaging several homes and vehicles, authorities said.



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وأفادت مصادر لشبكة CNN بأن سائق الشاحنة لقى مصرعه في الحادث، ولم تكن هناك إصابات أو خسائر أخرى مرتبطة بحادث التصادم او اشتعال النيران.

ويأتي هذا الحادث بعد شهر من انقلاب قطار يحمل مواد خطرة في مدين إيست بلاستين في ولاية أوهايو، مما أدى إلى تسرب مواد سامة إلى الهواء ونفوق الآلاف من الأسماك.

BREAKING 🇺🇲 : Tanker truck has crashed next to a neighbourhood in Frederick county, #Maryland reports of houses on fire and explosions heard. pic.twitter.com/GSz1KhJvk1 — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) March 4, 2023

واعترف عمدة فريديك مايكل أوكونور بأن العديد من السكان يشعرون بالقلق من ظروف حادث التصادم في ضوء حادث قطار أوهايو الذي وقع في الثالث من فبراير.

وقال إن أيا من المواد الخطرة التي كانت تحملها الشاحنة لم يصل إلى نظام الصرف الصحة بالمدينة، لكن المسؤولين سيواصلون العمل مع المحققين بالولاية لضمان عدم وجود آثار دائمة.

المصدر: CNN