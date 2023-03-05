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رئيس إفريقي يرحب بحق دول القارة في استخدام خدمات "فاغنر" للحفاظ على الأمن

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رئيس إفريقي يرحب بحق دول القارة في استخدام خدمات
Globallookpress
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أكد رئيس جمهورية بنين، باتريس تالون، حق الدول الإفريقية باستخدام خدمات الشركات العسكرية الخاصة بما في ذلك شركة "فاغنر" بهدف ضمان أمنها.

وعبّر الرئيس تالون عن هذا الرأي يوم أمس الأحد، في مقابلة مع قناة LCI الفرنسية، مشيرا إلى أنه إذا كانت مهمّة الشركة العسكرية الخاصة "فاغنر" مرتبطة بشكل حصري في ضمان أمن البلاد، والدول الإفريقية ليس لديها أفراد خاصّون بها للقيام بمثل هذه المهام، فإنه يحق لتلك الدول اللجوء إلى خدمات شركة عسكرية خاصة."

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وأكد تالون أن شركة "فاغنر" هي شركة خاصة تقوم بتقديم خدمات أمنية، وهذا أمر "لا يستهجن". منوها بوجود مثل هذه الشركات العسكرية الخاصة، على سبيل المثال، في الولايات المتحدة.

وردا على سؤال القناة التلفزيونية، حول ما إذا كانت بلاده مستعدة لمساعدة فرنسا في مواجهة "فاغنر"، قال تالون إن "بنين لا يمكن أن تكون حليفا لفرنسا ضد روسيا أو أي دولة أخرى".

يُشار إلى أنه في يناير الماضي، صنّفت السلطات الأمريكية شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، على أنها منظمة إجرامية دولية، وفرضت عقوبات على العديد من الأفراد والكيانات المرتبطة بها.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعقيد إدارة روسيا للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: تاس

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