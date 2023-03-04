رئيس هيئة أركان الدفاع الكندي يناقش في اجتماع كييف تقديم مزيد من المساعدة لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الكندية، أن رئيس هيئة أركان الدفاع واين إير، زار العاصمة الأوكرانية كييف، وناقش تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا.

ويشار إلى أن الجنرال إير، اجتمع مع القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني ونائب وزير الدفاع أندريه شيفتشينكو.

وقالت وزارة الدفاع الكندية في بيان: "خلال اجتماع مع الجنرال زالوجني، أعاد الجنرال إير تأكيد الالتزام الثابت للقوات الكندية بالحفاظ على التضامن مع أوكرانيا ووعد بمواصلة مساعدة أوكرانيا بشكل مباشر أو بالتعاون مع الحلفاء في أوروبا الشرقية".

كما ناقش رئيس أركان الدفاع مساهمة كندا في تلبية احتياجات أوكرانيا المستقبلية والتقى بالعسكريين الأوكرانيين.

وفي نهاية فبراير، أعلنت كندا أنها ستزود أوكرانيا بحزمة مساعدات جديدة بقيمة 32 مليون دولار، وتشمل المساعدة 7.5 مليون دولار لجهود إزالة الألغام وأكثر من 13 مليون دولار لجهود محاربة الفساد.

كما سيتم استخدام أكثر من 12 مليون دولار لمواجهة التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

المصدر: لينتا.رو