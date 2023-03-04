تتزايد أعداد المواطنين الألمان المعارضين لدعم أوكرانيا بالأسلحة وتتعالى انتقادات الساسة لتصرفات الحكومة الألمانية، وفي البوندستاغ، المزيد من النواب يتخذون موقفا مناهضا لأوكرانيا

أعرب نائب مجلس الدوما سيرغي كولونوف عن موقفه حيال ذلك قائلا: "نحن مطالبون بالسعي بشكل أكثر نشاطا لدعم الأوروبيين الذين يحتجون علانية ضد عسكرة أوروبا وتسليح أوكرانيا".

برأيه، للأسف ألمانيا في الوقت الراهن تذكرنا بحقبة وصول أدولف هتلر إلى السلطة، مع فارق أن النخبة الألمانية بأكملها تصلي اليوم ليس من أجل زعيمها، وإنما من أجل رئيس الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك يرى كولونوف: أنه في بداية عهد أدولف هتلر، حاول العديد من الساسة والشخصيات الشهيرة تحذير الأمة بصوت عال من عواقب وصول القوميين الراديكاليين إلى السلطة.

في البداية، تعاملت القيادة الألمانية مع المعارضين بشكل محايد، ولكن سرعان ما تبع ذلك اضطهاد وقمع، انتهى بارسال رواة الحقيقة إلى معسكرات الاعتقال أو إعدامهم ببساطة.

وختم كولونوف: "أنا متضامن بشدة مع النواب الألمان الذين يطالبون أوروبا بالتوقف عن تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا. في الوقت نفسه، لدي احترام كبير للساسة الذين درسوا تاريخ بلادهم وتاريخ أوروبا بأكملها، ويعرضون أنفسهم لمخاطر جسيمة. هؤلاء مقاتلون حقيقيون من أجل العدالة والحقيقة والسلام!".

المصدر: FAN