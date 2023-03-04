لوكاشينكو وشي جين بينغ يناقشان توحيد الجهود من أجل محادثات السلام بشأن أوكرانيا

أعلن السفير البيلاروسي لدى الصين يوري سينكو، أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو ناقش خلال زيارته لبكين مع نظيره الصيني شي جين بينغ جهود تعزيز محادثات السلام لحل الأزمة الأوكرانية.

وقال الدبلوماسي البيلاروسي في مقابلة مع قناة بيلاروسيا 1 التلفزيونية، ردا على سؤال حول ما إذا كان موضوع حل النزاع في أوكرانيا قد تمت مناقشته من قبل قادة بيلاروس والصين: "هذه المحادثة كانت أيضا بين قادتنا. وشدد القادة على أنه من الضروري توحيد الجهود والسعي لمواصلة العمل للتأثير على هذا النزاع بطريقة تنتقل الأطراف إلى مناقشة سلمية للقضايا، والبحث عن حلول مواتية للجميع، وفي الواقع، في جميع أنحاء العالم".

وأشار سينكو إلى أن رئيس الدولة البيلاروسية شدد في وقت سابق على أن "بيلاروس تراقب وتستمع إلى مبادرات الصين بعناية شديدة".

وقال السفير: "في مقابلة أجريت مؤخرا مع لوكاشينكو، قيل إن سماع صوت الصين في هذا الاتجاه (حول موضوع التسوية في أوكرانيا) موصى به للجميع، كل من المشاركين في النزاع وجميع البلدان التي لم تدرك بعد حجم المشكلة والعواقب التي ستؤثر على العالم بأسره".

ويقوم لوكاشينكو بزيارة للصين في الفترة من 28 فبراير إلى 2 مارس، وعقب محادثات رسمية في بكين، اعتمد الرئيس البيلاروسي والرئيس الصيني شي جين بينغ بيانا مشتركا بشأن مواصلة تطوير العلاقات النموذجية للشراكة الاستراتيجية الشاملة في جميع الأحوال بين بيلاروس والصين في حقبة جديدة.

وبحسب وكالة بيلتا، يتناول البيان القلق العميق بشأن تطور الصراع المسلح في المنطقة الأوروبية واهتماما كبيرا بإحلال السلام في أوكرانيا في وقت مبكر. وأكدت الوثيقة أن "بيلاروس والصين مهتمتان بمنع تصعيد الأزمة ومستعدان لبذل جهود لاستعادة السلام والنظام الإقليميين".

بدوره، أفاد تلفزيون الصين المركزي أن رؤساء الدول تبادلوا وجهات النظر بشأن الأزمة الأوكرانية خلال اجتماع في بكين، واتفقوا على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية وتعزيز السلام والمفاوضات.

المصدر: نوفوستي