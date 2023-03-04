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رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال ميلي في سوريا

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رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال ميلي في سوريا
Globallookpress
رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي
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حط رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي في إحدى القواعد التي تسيطر عليها الولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا اليوم السبت، بحسبما ذكرته وكالة "رويترز".

هذا وقد وصل ميلي في زيارته هذه غير المعلن عنها مسبقا، من أجل تقييم فعالية الحرب ضد جماعة "داعش" الإرهابية (المحظورة في روسيا الاتحادية)، بالإضافة إلى سلامة القوات الأمريكية في سوريا.

وقال الجنرال ميلي في تصريح للصحفيين المرافقين له إنه يعتبر "نضال الولايات المتحدة والتشكيلات الكردية ضد داعش ناجحا".

 هذا وقد أجاب ميلي بالإيجاب عن سؤال حول ما إذا كان يعتبر المخاطر المرتبطة بوجود الجيش الأمريكي في سوريا "مبرّرة".

إلى ذلك، لم يعط البنتاغون أي رد حتى الآن على طلب مراسل "تاس" بخصوص رحلة ميلي هذه إلى سوريا.

المصدر: تاس

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