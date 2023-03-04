استطلاع رأي.. سكان السويد ينصحون بممارسة "الاستحمام القذر" بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم

أدى ارتفاع مستوى التضخم في السويد لانخفاض معدلات الاستحمام بحسب أحدث استطلاع، حيث قلّص واحد من كل 5 أشخاص عاداته في النظافة مع الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء والمياه والغذاء.

وذكر ذلك تقرير صادر عن بوابة "samnytt " الإخبارية، نقلا عن الدراسة الاجتماعية الجديدة التي أجراها مركز أبحاث الرأي العام السويدي Sifo ، وأظهرت أن الانكماش الاقتصادي قد أثر على عادات النظافة في الدول الاسكندنافية.

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وبحسب الدراسية، اعترف واحد من كل خمسة سويديين (نسبة 17٪) بالاستحمام بمعدل أقل بسبب التضخم وارتفاع الأسعار، والآن يضطر سكان البلاد إلى الاكتفاء بميزانية عائلية أصغر، مما يؤثر على نظافتهم، بحسب تقرير Samnytt.

وبحسب الاستطلاع أيضا، بدأت النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 65 و 79 عاما (26 ٪ من المستطلعين) في التقنين بالاستحمام أكثر من غيرهن.

بينما أكثر من واحدة من كل 4 نساء في هذا العمر أقل عرضة للاستحمام.

بالإضافة إلى ذلك، يحاول كل عاشر سويدي ممن تتراوح أعمارهم بين 30-49 عاما (11٪) الاستحمام ليس في المنزل، وإنما، على سبيل المثال، في العمل.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أنه في الوقت الحالي واحدة من كل 10 نساء سويديات (8٪) يشترين عددا أقل من منتجات النظافة، وتقول واحدة من كل سبع (14٪) إنها استبدلت منتجات النظافة باهظة الثمن بالأرخص في الميزانية.

بدورهم، ينصح الخبراء سكان السويد بأخذ ما يسمى بالاستحمام المتسخ، أي الاكتفاء بالغسيل الخفيف أو مسح أجزاء معينة من الجسم بمناديل مبللة، وخلصت samnytt إلى أنه يُنصح السويديون أيضا بأخذ حمامات باردة لتقليل استهلاك الطاقة.

المصدر: RT