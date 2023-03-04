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أذربيجان.. قتيل وجريحان في عملية سطو مسلح على أحد المتاجر في باكو (فيديو)

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لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران، في عملية سطو مسلح على أحد المتاجر في العاصمة الأذرية باكو.

وأظهر مقطع فيديو صورته كاميرات المراقبة، دخول رجل مسلح إلى أحد المتاجر في العاصمة الأذرية باكو، وإطلاقه النار على المتواجدين، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين.

 وأفادت وكالة "ريبورت" الأذرية، أن الحادث وقع في منطقة خاتاي في باكو، الساعة 12:20 (11:20 بتوقيت موسكو).

وأضافت الوكالة نقلا عن الخدمات الطبية في أذربيجان، أن طواقم الإسعاف في منطقة خاتاي، تلقت بلاغا بوقوع إصابات بأعيرة نارية في أحد المتاجر، وعند توجهها إلى مكان الحادث، كان هنالك قتيل وإصابتان متوسطتان.

وأشارت الشرطة المحلية إلى أن الرجل القتيل، هو موظف في خدمة التحصيل النقدي، وأن العمل جار للتحقيق في حيثيات الحادث.

 

المصدر: نوفوستي

 

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