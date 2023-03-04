مظاهرات لدعم روسيا في سيدني ومدن أسترالية أخرى

جرت اليوم السبت في سيدني ومدن رئيسية أخرى في أستراليا مظاهرات لدعم روسيا وضد حلف الناتو وتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

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وفي سيدني أجريت مظاهرة لدعم روسيا بالقرب من مبنى القنصلية العامة لروسيا. وحمل المشاركون فيها أعلام روسيا وصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وارتدوا قمصانا عليها الحرف "Z". ودعت شعاراتهم إلى "وقف إبادة الشعب الروسي"، وقالت: "روسيا ليست عدوا! لا للحرب مع روسيا!"

وفي مدينة ميلبورن جرت مظاهرة مماثلة بالقرب من مبنى برلمان ولاية فيكتوريا. وحضرها راكبو دراجات نارية صرب أحضروا الأعلام الروسية إلى بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وأفادت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مراسلها في ميلبورن بأن الشرطة حاولت إبعاد الأشخاص الذين رفعوا الأعلام الروسية عن مبنى البرلمان.

وأضافت أن المتظاهرين حملوا صورا لبطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل الذي أدرجته السلطات الأسترالية مؤخرا على قائمة العقوبات.

RT

RT

وفي مدينة بريسبن خرجت مجموعة من الأستراليين إلى الشوارع للمشاركة في المظاهرة لدعم روسيا وهم يرتدون قمصانا عليها الحرف "Z" ويحملون الأعلام الروسية.

وأعلن المواطن الأسترالي ألكسندر كوزلوف (72 عاما) المشارك في مظاهرة جرت في مدينة أديلايدا أن هذه المظاهرة شارك فيها ما بين 30 و35 شخصا، مشيرا إلى أن معظم المتظاهرين هم أستراليون. وأضاف: "من الجيد أن الأستراليين يدعموننا، إنه أمر مهم للغاية بالنسبة لنا".

ونقلت وكالة "نوفوستي" أيضا عن تصريح الدكتور في الاقتصاد السياسي بجامعة سيدني جاي تارابيل، قوله إنه شارك في المظاهرة في سيدني لأنه لا يعتبر الناتو حلفا دفاعيا ولا يريد أن تدعمه أستراليا. وقال: "أريد أن تدعو أستراليا الدول المختلفة إلى مفاوضات من أجل إزالة الخلافات. وأريد أن تتحدث أستراليا ولا أن تقف إلى جانب أحد".

المصدر: نوفوستي