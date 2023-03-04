شاهد وقارن بنفسك بين استقبال لافروف وبيربوك في الهند واستخلص العبر! (فيديو)

نشرت شبكة RT DE، مقطع فيديو قارنت خلاله بين استقبال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، خلال زيارتهما إلى نيودلهي للمشاركة في اجتماع قمة G20.

وأظهر مقطع الفيديو، الاستقبال الحار الذي حظي به لافروف في المطار، بينما وصلت بيربوك لتفاجأ بأن لا أحد بانتظارها سوى سفير بلادها لدى الهند، رفقة اثنين من موظفي المطار.

الأمر الذي أصبح موضع نقاش واسع بين رواد "تويتر"، الذين اتفقوا على أن حفاوة استقبال لافروف، أظهرت مدى نفوذ روسيا.

فكتب أحد المغردين قائلا: "يحاولون إيهامنا طوال الوقت، بأن روسيا منبوذة ومعزولة، لكن حفاوة استقبال لافروف، أظهرت عكس ذلك تماما".

وأضاف آخر: "تم استقبال بيربوك، بما يليق بشخص يحرض على الصراعات والحروب".

وعلق آخر قائلا: "مفارقة رائعة بين استقبال لافروف وبيربوك".

وكتب آخر: "مشاهدة استقبال بيربوك كانت أمرا محرجا".

وعلق أحد المغردين قائلا: "الفرق بين استقبال لافروف وبيربوك، يثبت أننا نعيش في ظل نظام عالمي جديد".

واستضافت الهند في الفترة ما بين 1 – 2 مارس، اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة الـ 20، بحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة، بالإضافة إلى الوزراء والمنظمات الدولية التي دعتها الهند بشكل خاص.

كما حضر القمة، وزراء من نيجيريا والإمارات وسلطنة عمان وسنغافورة وإسبانيا وبنغلاديش ومصر وموريشيوس وهولندا.

المصدر: نوفوستي