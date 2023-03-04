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زلزال بقوة 6,9 درجة بالقرب من جزر كرماديك في نيوزيلندا

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زلزال بقوة 6,9 درجة بالقرب من جزر كرماديك في نيوزيلندا
Gettyimages.ru
جزر كرداميك، نيوزيلندا
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أعلن مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر المتوسط عن وقوع زلزال بقوة 6,9 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، شمال شرقي جزر كرماديك في نيوزيلندا.

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تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة مركزها على بعد 14 كيلومترا شمال شرق مدينة أنطاكيا التركية
تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة مركزها على بعد 14 كيلومترا شمال شرق مدينة أنطاكيا التركية

وجاء في بيان صدر عن المركز أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 06:41 من صباح اليوم السبت بالتوقيت العالمي المتفق عليه.

وأضاف البيان أن مركز الهزات الأرضية كان يقع على عمق 150 كيلومترا وعلى بعد 928 كيلومترا شمال شرقي التجمع السكني كيريكيري في نيوزيلندا.

ولا توجد هناك حتى الآن أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.

المصدر: نوفوستي

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