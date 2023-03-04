نائب أوروبي يدعو للتحقيق في تفجيرات "السيل الشمالي"

كتبت صحيفة "Exxpress" أن نائب البرلمان الأوروبي ميك وولاس صرح بأن التطورات الأخيرة حول الانفجارات في خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي" تؤكد أن أوروبا خاضعة بالكامل لواشنطن.

إقرأ المزيد

وقال وولاس في البرلمان الأوروبي: "كانت العملية التخريبية في خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" عملا إرهابيا مخططا ضد البنية التحتية الأوروبية الحيوية، ولا يريد الاتحاد الأوروبي حتى الآن أن يعرف من فعل ذلك".

وأضاف أن التحقيق فيما حدث في خطي الأنابيب الغاز الروسيين "السيل الشمالي" والسيل الشمالي-2" يعد أهم موضوع في جدول الأعمال الأوروبي لكن نتائج التحقيق ليست موجودة حتى الآن.

وتابع: "صرح (الصحفي الأمريكي سيمور) هيرش بأن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن هذه الانفجارات. هل نحن الآن خاضعون لإمبراطوريتهم لدرجة أننا لا نستطيع حتى أن نسأل واشنطن عما إذا كان هذا مخططا بالفعل من قبل البيت الأبيض؟ ماذا حدث لأوروبا؟".

ونشر الحائز جائزة بوليتزر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش في بداية فبراير الماضي نتائج تحقيقه الخاص في انفجارات "السيل الشمالي". وقال إن الغواصين الأمريكيين زرعوا أثناء مناورات حلف الناتو "Baltops 2022" في الصيف الماضي قنابل تحت خطي أنابيب الغاز الروسيين، وبعد 3 أشهر من ذلك قام النرويجيون بتفجيرها. وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر بإجراء هذا التخريب بعد 9 أشهر من المناقشات السرية مع فريقه الأمني.

المصدر: نوفوستي