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إصابة 5 مدنيين في قصف أوكراني على دونيتسك

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إصابة 5 مدنيين في قصف أوكراني على دونيتسك
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قال مقر الدفاع بجمهورية دونيتسك إن خمسة مدنيين أصيبوا بجروح خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية.

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وجاء في بيان المقر: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، من الساعة 00:00 يوم 3 مارس حتى 00:00 يوم 4 مارس، أصيب خمسة مدنيين، جراء قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية".

وأفاد المقر أمس الجمعة بمقتل شخص وإصابة مدني آخر بقصف واستهداف أوكراني لأراضي الجمهورية.

وتواصل القوات الأوكرانية بشكل يومي استهداف وقصف المناطق المدنية والبنى التحتية في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: نوفوستي

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