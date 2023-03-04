وزير الأمن الإسرائيلي يطالب واشنطن بضرورة التعاون الدولي لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي

قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الجمعة، إنه بحث مع رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي، "تهديدات إيران لإسرائيل وللعالم".

وفي بيان، أشار يوآف غالانت إلى أنه طالب واشنطن بضرورة التعاون الدولي لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشددا على ضرورة أن "تستمر إسرائيل والولايات المتحدة في القيام بالنشاطات المشتركة الهادفة الى منع إيران من الحصول على أسلحة نووية".

وجرى خلال اللقاء غلانت وميلي في تل أبيب اليوم، مناقشة آخر التطورات الأمنية والسبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الاستراتيجية الخاصة التي تربط بين البلدين.

من جهته، أوضح المتحدث باسم ميلي الكولونيل ديف باتلر، أن "الجنرال الأمريكي والمسؤولين الإسرائيليين سيتناولون التحديات والفرص الكثيرة التي تواجهها إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط"، دون ذكر أي تفاصيل عن جدول أعمال ميلي.

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي قد وصل إلى إسرائيل، صباح اليوم الجمعة، في زيارة كانت مقررة فقط في بداية الأسبوع، كضيف على نظيره في إسرائيل، وكذلك رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الموساد ديدي بارنياع.

المصدر: "I24"