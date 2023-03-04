الولايات المتحدة وألمانيا تتفقان على مواصلة سياسة العقوبات ضد روسيا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز استعدادهما لمواصلة سياسة العقوبات ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وجاء في البيان الختامي، الصادر في أعقاب لقاء الزعيمين بواشنطن يوم الجمعة، أنهما "بحثا الجهود المستمرة لتقديم المساعدة الإنسانية والاقتصادية والسياسية والأمنية لأوكرانيا، وكذلك أهمية الحفاظ على التضامن الدولي مع الشعب الأوكراني".

إقرأ المزيد

وأكد بايدن وشولتز عزمهما على مواصلة "فرض التكاليف" على روسيا "طالما يكون ذلك ضروريا".

وبحث الزعيمان كذلك القضايا الدولية الأخرى، وأكدا على ثبات العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وألمانيا.

المصدر: تاس