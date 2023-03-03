المتحدثة باسم البيت الأبيض تخطئ في اسم روسيا (فيديو)

أخطأت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير خلال الإحاطة الصحفية، في اسم دولة روسيا، مطلقة عليها اسم جمهورية روسيا الشعبية.

وفي الجزء الأخير من الخطاب، أعلنت عن خطط الرئيس الأمريكي جو بايدن، بما في ذلك لقاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مع الزعيم الأمريكي يوم الجمعة المقبل.

وقالت جان بيير: "سيناقش القادة التحديات التي تواجه الأمن الدولي، بما في ذلك تلك التي تطرحها جمهورية روسيا الشعبية على الولايات المتحدة وأوروبا".

ولم يصححها أي من الصحفيين أو مسؤولي البيت الأبيض.

وهذه ليست زلة جان بيير الأولى، على سبيل المثال، عينت الأسبوع الماضي باراك أوباما الرئيس الحالي للولايات المتحدة بدلا من بايدن.

المصدر: نوفوستي