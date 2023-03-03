المدعي العام الأمريكي في أوكرانيا بزيارة غير معلنة

وصل المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند إلى أوكرانيا بزيارة غير معلن عنها، يوم الجمعة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في وزارة العدل الأمريكية قوله، إن "المدعي العام عقد عددا من اللقاءات وأكد تمسك الولايات المتحدة بمحاسبة روسيا عن الجرائم التي ارتكبتها أثناء الهجوم على دولة ذات سيادة".

وأشارت مصادر لقناة ABC إلى أن المدعي العام زار مدينة لفوف بناء على دعوة من المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين، للمشاركة في مؤتمر "الوحدة في سبيل العدل".

وأضافت المصادر أن المدعي العام الأمريكي عقد عددا من اللقاءات، دون أن تحدد مع من بالذات.

وخلال هذا المؤتمر أعلن وزير الخارجية الهولندي فوبكي هوكسترا عن إطلاق عمل مجموعة الحوار لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم في أوكرانيا.

وتأتي زيارة المدعي العام الأمريكي لأوكرانيا بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في 20 فبراير ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يون 27 فبراير الماضي.

المصدر: وكالات