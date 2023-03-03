زيلينسكي ينتقد "وعود وأقاويل" الغرب: نعاني من نقص بالمدفعية والذخيرة والطائرات والدبابات

قال الرئيس فلاديمير زيلينسكي إن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من نقص في المدفعية والذخيرة والطائرات العسكرية والدبابات. وطالب الدول الغربية بتسريع إمداداتها إلى أوكرانيا.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده يوم الجمعة في لفيف مع نظيره اللاتفي إيجيلز ليفيتس: "أولا نحن بحاجة لكل من المدفعية والقذائف بكميات كبيرة".

بحسب زيلينسكي، فإن أوكرانيا بحاجة للمدفعية "لا لضرب الأراضي الروسية"، وإنما للسيطرة على المناطق التي استعادتها روسيا مؤخرا.

كما تحدث عن الحاجة للطائرات قائلا: "نحن بحاجة للطائرات، ليس بالأقاويل والوعود، وإنما ببساطة بتسليمنا الطائرات وتدريب طيارينا".

واعترف زيلينسكي بوجود نقص بالدبابات لدى الجيش الأوكراني قائلا: "أعتقد أنه مهما كلف الأمر سيكون لدينا جيش من الدبابات. حاليا يجري تدريب قواتنا المسلحة، وسيتحقق ذلك قريبا... ومع ذلك هناك عجز معين".

المصدر: تاس