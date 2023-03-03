بينها مراكز تعليم القرآن.. مفتي ملاطية التركية يكشف عدد المساجد التي دمرها الزلزال

أعلن مفتي ولاية ملاطية التركية شاهين يلدريم، أن زلزال كهرمان مرعش ألحق الضرر بـ 420 مسجدا بالإضافة إلى تدمير 25 آخر في الولاية ذاتها.

وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، اليوم الجمعة، أوضح يلدريم أن دور العبادة في ملاطية تضرّرت من الزلازل.

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وأضاف أن المدينة تضم 968 مسجدا، لافتا إلى أن الزلزال ألحق الضرر في 420 منها، ودمّر 25 مسجدا، وفقا للتقديرات الأولية.

واختتم بأن الزلزال ألحق الضرر في مراكز تعليم القرآن ومبان تابعة لدار الإفتاء أيضا.

ومن المعروف أنه في 6 فبراير الماضي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، الأمر الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.

المصدر: الأناضول