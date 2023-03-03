كنعاني يحذر الغرب من تسييس القضايا الإنسانية

حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، الغرب من استغلال القضايا الإنسانية لتحقيق أهداف سياسية، في معرض تعليقه على تدخل الغربيين في قضية الاشتباه بوقوع حالات تسمم في بعض المدارس.

وفي تصريح أدلى به في معرض رده على تصريحات بعض المسؤولين الغربيين فيما يتعلق بوقوع حالات تسمم مشبوهة في مدارس البلاد، قال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني إن "متابعة القضية والكشف عن جذورها في أسرع وقت ممكن وتوفير معلومات موثقة ومستمرة عن نتائجها من أجل التخفيف من مخاوف العائلات ومحاسبة مرتكبي هذه الحادثة وأسبابها من بين الأولويات العاجلة للحكومة الإيرانية، وتقوم الأجهزة المسؤولة أيضا بالتحري الجاد والدقيق لاستكمال التحقيقات".

وشدد على أن "الحكومة لن تتردد في الكشف عن أسباب هذا الحادث المشبوه ومرتكبيه، وفي الوقت نفسه فإن ردود الفعل المتسرعة والغريبة والاستعراضية من قبل مسؤولي بعض الدول في هذا الصدد تأتي استمرارا لمواقفهم السياسية التدخلية في الأشهر الأخيرة، مقترنة بأهداف سياسية، فإننا نحذر من سوء استغلال القضايا الإنسانية لتحقيق أهداف سياسية".

وأكد أن "بعض الدول التي لديها قائمة طويلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني في سجلاتها السوداء متهمة في قضايا حقوق الإنسان، لذا على مسؤولي هذه الدول الامتناع عن الإدلاء بتصريحات استعراضية وتدخلية في هذا الشأن".

المصدر: "فارس"