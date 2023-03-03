أردوغان يحشد لإطلاق "درع مواجهة المخاطر الوطني التركي"

في حضور علماء وخبراء محليين ودوليين، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى حشد الجهود لإطلاق "درع مواجهة المخاطر الوطني التركي"، في محاولة لمواجهة الكوارث الطبيعية في البلاد.

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وكشف الرئيس التركي خلال الاجتماع الأول لـ"نموذج درع المخاطر الوطني التركي" أن عدد الهزات الارتدادية التي ضربت البلاد منذ الزلزالين الكبيرين في 6 فبراير، تجاوز 12 ألف هزة، مشيرا إلى أن عملية البناء في المناطق المدمرة قد بدأت.

وقال أردوغان خلال الاجتماع الذي شارك فيه نحو 50 عالما وخبيرا ومختصا، محليا ودوليا، إن كارثة الزلزال أثرت بشكل كبير ومباشر على حياة أكثر من 3 ملايين إنسان اضطروا لترك أماكن سكنهم في الولايات الإحدى عشر التي ضربها الزلزال.

وأشار الرئيس التركي إلى أن عدد المباني المهدومة أو التي يجب هدمها بشكل عاجل جراء الزلزال، تجاوز 214 ألف مبنى حتى الآن، مؤكدا أن عملية بناء المباني في المناطق المدمرة بدأت، ومشيرا إلى أن عمليات فحص الأبنية في تلك المناطق ستتواصل.



ولفت أردوغان إلى أن تركيا تواجه إلى جانب خطر الزلازل، مخاطر الفيضانات والسيول والانهيارات الأرضية وانزلاقات الصخور وحرائق الغابات، وغيرها من الآفات والكوارث الطبيعية، التي تجبرنا على وضع استراتيجية شاملة لمواجهتها، مؤكدا أن هدف الاجتماع، هو وضع الأساس والقاعدة لتأسيس "درع مواجهة المخاطر الوطني التركي" لمواجهة كل الكوارث الطبيعية على اختلافها.









المصدر: RT