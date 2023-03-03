نشطاء سلام إسرائيليون ينفذون مسيرة إلى قرية حوارة الفلسطينية (فيديو)

قال نشطاء سلام إسرائيليون إن الجيش منعهم من دخول بلدة حوارة بالضفة الغربية في زيارة تضامنية في أعقاب هجوم المستوطنين هناك في وقت سابق من الأسبوع.

وأوقف الجيش الإسرائيلي حوالي 10 حافلات تقل أشخاصا من مجموعتي "الوقوف معا" و "النظر إلى الاحتلال في العين"، إلا أن ذلك لم يمنع من الذهاب في مسيرة سيرا على الأقدام من تقاطع تبوح إلى حوارة.

وتأتي الزيارة بعد أن قام مئات من المستوطنين بنهب بلدة حوارة الفلسطينية والقرى المحيطة بها ليلة الأحد انتقاما لهجوم قتل فيه مستوطنان كانا يقودان سياراتهما عبر البلدة. قام مستوطنون متطرفون بإحراق المنازل والسيارات وواجهات المحلات والاعتداء على الفلسطينيين، مما أدى إلى سقوط قتيل وعشرات الجرحى.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"