واشنطن تغرم "إريكسون" بأكثر من 200 مليون دولار بقضية فساد في العراق

أعلنت شركة إريكسون السويدية العملاقة للاتصالات أنها ستدفع غرامة بقيمة 206,7 مليون دولار للقضاء الأمريكي لتسوية قضية فساد في العراق.

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وقالت المجموعة في بيان صدر ليل الخميس الجمعة إن "إريكسون ستدفع غرامة بقيمة 206,728,848 دولارا" (195 مليون يورو)، موضحة أن هذه التسوية هي تتمة اتفاق تم التوصل إليه في ديسمبر 2019 ودفعت بموجبه مليار دولار للقضاء الأمريكي لوقف ملاحقات بحقها في قضايا فساد في 5 دول أخرى هي جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت.

وبرزت القضية في فبراير 2022 مع نشر تحقيق صحفي بتنسيق من الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، أرغم الشركة على نشر نتائج تحقيق داخلي يعود إلى عام 2019 لكشف وقائع فساد محتمل في الأنشطة العراقية للمجموعة خلال السنوات الثماني الماضية.

وتحدث التحقيق الداخلي عن مبالغ مشبوهة للنقل البري في المناطق التي كان "داعش" يسيطر عليها، ويعتقد أن التنظيم استفاد من هذه الأموال عندما كان يسيطر على جزء من الأراضي العراقية.

المصدر: أ ف ب