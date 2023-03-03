الصين.. الذكور يحاكون مفاتن النساء ويكسرون الحظر على عرض الملابس الداخلية

منعت الحكومة الصينية النساء من عرض الملابس الداخلية على الإنترنت، فعمدت شركات الأزياء في البلاد على استبدال العارضات بعارضين من الذكور.

وأدى الحظر، الذي يتم تنفيذه بموجب القانون الصيني ضد نشر مواد فاحشة على الإنترنت، إلى إغلاق الشركات التي تستخدم عارضات الملابس الداخلية النسائية.

وبعد أن استبدلت إحدى شركات التسوق عبر الإنترنت عارضاتها بعارضين من الذكور في ديسمبر، حذت العديد من الشركات حذوها منذ ذلك الحين، وتجاوزت الحظر بشكل فعال.

وتقدر قيمة التسوق عبر البث المباشر في الصين بأكثر من 700 مليار دولار في عام 2023، وفقا لشركة Statista.

المصدر: "نيويورك بوست"