اليابان وأستراليا والولايات المتحدة والهند تدعو إلى زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن الدولي

دعا وزراء خارجية اليابان وأستراليا والولايات المتحدة والهند وهي دول أعضاء الحوار الوطني الرباعي "QUAD"، إلى زيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن الدولي.

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وجاء في بيان مشترك صدر عن الوزراء: "نؤكد دعمنا الثابت لميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك مبادئه الثلاثة، بالإضافة إلى تمسكنا الذي لا يتزعزع بتعزيز الأمم المتحدة والنظام الدولي من خلال برنامج الإصلاحات الشامل بما في ذلك عن طريق زيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن الدولي".

وأكد الوزراء أيضا أنهم يلتزمون بـ "المشاركة النشيطة والبناءة في عملية المفاوضات بين الحكومات بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي بهدف جعله أكثر فعالية وتمثيلا ومصداقية.

المصدر: نوفوستي