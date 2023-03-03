عمدة أثينا يتلقى طردا يحتوي على رصاصة ورسالة تهديدات

أفادت وسائل إعلام يونانية بأن عمدة عاصمة اليونان أثينا كوستاس باكويانيس تلقى طردا مشبوها عبر البريد، كان يحتوي على رصاصة ورسالة بالتهديدات.

وأشارت قناة ERT1 إلى أن الطرد تم اكتشافه أثناء فحص الرسائل الواردة إلى مكتب العمدة عبر البريد.

وبعد اكتشاف الرصاصة من عيار 45 والرسالة داخل الطرد، تم استدعاء الشرطة إلى المكان.

ولم تكن هناك أي معلومات عن مرسل الطرد.

وفتحت السلطات اليونانية تحقيقا في الواقعة.

وتشير وسائل الإعلام إلى أن الرصاصة التي تلقاها باكويانيس، هي من نفس عيار الرصاصة التي قتل بها والده، الصحفي البارز وعضو البرلمان آنذاك، بافلوس باكويانيس، عام 1989 في هجوم نفذته جماعة "17 نوفمبر" اليسارية المتطرفة.

المصدر: تاس