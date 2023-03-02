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البيت الأبيض يكشف عن الحالة التي تسمح بإجراء اتصالات بين بوتين وبايدن

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البيت الأبيض يكشف عن الحالة التي تسمح بإجراء اتصالات بين بوتين وبايدن
Gettyimages.ru
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عبّرت إدارة واشنطن عن اعتقادها بأنه في الوقت الحالي لا تتوافر أي ظروف لإجراء اتصالات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن ذلك للصحفيين يوم الخميس، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي خلال مؤتمر صحفي.

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وعند سؤاله عن إمكانية إجراء اتصالات بين بوتين وبايدن. أجاب كيربي: "أعتقد أن الرئيس تحدّث بالفعل عن هذا الأمر قبل بضعة أشهر عندما كان الرئيس (الأوكراني) فلاديمير زيلينسكي هنا".

وبحسب قوله، فإن بايدن سبق أن صرح بالموقف التالي: "إذا كان بوتين صادقا وجادا حقا في الاجتماع ومناقشة السلام، فإن الرئيس سيفكّر في التحدث إليه".

وأضاف كيربي: "إلا أنه لم تحدث أي تغييرات بهذا الخصوص."

المصدر: تاس

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