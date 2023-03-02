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السلطات الأمريكية تعتقل شخصين يشتبه بنقلهما تقنيات لروسيا

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السلطات الأمريكية تعتقل شخصين يشتبه بنقلهما تقنيات لروسيا
Globallookpress Rod Lamkey / CNP
مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الرقابة على الصادرات، ماثيو أكسلرود
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أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن اعتقال مواطنين أمريكيين اثنين يشتبه بتقديمهما تقنيات متعلقة بالطيران لروسيا في انتهاك لنظام العقوبات الأمريكية ضد موسكو.

وقال مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الرقابة على الصادرات، ماثيو أكسلرود، خلال مراسم في مدينة ميامي، يوم الخميس، إن الشخصين تم اعتقالهما في مدينة كانساس سيتي.

ولم يكشف المسؤول عن مزيد من التفاصيل حول الاعتقال، مكتفيا بالقول إن وزارة التجارة تعمل مع مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل في هذا الشأن.

يذكر أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا تشمل القيود على تصدير العديد من المنتجات لروسيا، وخاصة منتجات صناعية متعلقة بقطاع الطاقة والتقنيات الحساسة التي قد تستخدم في الصناعات العسكرية.

المصدر: وكالات

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