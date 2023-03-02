 
مباشر

واشنطن: سنعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا الجمعة

أخبار العالم

واشنطن: سنعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا الجمعة
AP Evan Vucci
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uuuc

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الولايات المتحدة ستعلن يوم الجمعة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي له، يوم الخميس: "غدا سترون أن الولايات المتحدة ستقدم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا".

إقرأ المزيد
وفق معايير الناتو.. جنرال أوكراني: تدريب 50 ألفا من قوات كييف في دول الغرب
وفق معايير الناتو.. جنرال أوكراني: تدريب 50 ألفا من قوات كييف في دول الغرب

وأوضح أن المساعدات الجديدة ستضم الذخيرة بشكل أساسي، وخاصة لأنظمة الأسلحة الموجودة لدى القوات الأوكرانية حاليا، بما في ذلك صواريخ لراجمات HIMARS.

يذكر أن قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لأوكرانيا حتى الآن قد تجاوزت 25 مليار دولار.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا