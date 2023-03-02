واشنطن: سنعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا الجمعة

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الولايات المتحدة ستعلن يوم الجمعة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي له، يوم الخميس: "غدا سترون أن الولايات المتحدة ستقدم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا".

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وأوضح أن المساعدات الجديدة ستضم الذخيرة بشكل أساسي، وخاصة لأنظمة الأسلحة الموجودة لدى القوات الأوكرانية حاليا، بما في ذلك صواريخ لراجمات HIMARS.

يذكر أن قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لأوكرانيا حتى الآن قد تجاوزت 25 مليار دولار.

المصدر: تاس