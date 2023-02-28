قناة تلفزيونية: هجوم سيبراني على خدمة المارشالات الأمريكية

قالت قناة NBC التلفزيونية، يوم أمس الاثنين، إن خدمة المارشالات الأمريكية المختصة في تنفيذ القانون بالولايات المتحدة، تعرضت لهجمات سيبرانية مع استخدام ما يسمى بـ"فيروس الابتزاز".

وذكرت القناة، أن خدمة المارشالات، تعرضت لهذا الهجوم في يوم 17 فبراير الجاري. وأشارت القناة إلى أن السلطات الأمريكية، تعتبر ما جرى بمثابة "حادث كبير".

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من جانبه أوضح ممثل هذه الخدمة، أنه ربما تمكن القراصنة من الوصول إلى "معلومات مهمة"، بما في ذلك بيانات عن ضباط المؤسسة والأشخاص المشاركين في التحقيقات، والأطراف الثالثة المعنية.

ويشار إلى أن خدمة المارشالات الأمريكية هي مؤسسة مهمتها تنفيذ القرارات القضائية، وهي تتبع لوزارة العدل الأمريكي وتعمل تحت إشراف المدعي العام في الولايات المتحدة.

وشدد الممثل على أن التحقيق مستمر لتحديد كل ملابسات الحادث.

المصدر: تاس