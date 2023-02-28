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احتجاز عدد من الرهائن في قرية بمقاطعة بريانسك الروسية على الحدود مع أوكرانيا

المدفعية الروسية تنفذ ضربة على الوحدات والمعدات الأوكرانية (فيديو)

أخبار العالم

المدفعية الروسية تنفذ ضربة على الوحدات والمعدات الأوكرانية (فيديو)
RT
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نفذ رجال المدفعية من اللواء التاسع من فيلق جيش دونيتسك ضربة ضد وسائل النقل وجنود وتحصينات القوات المسلحة الأوكرانية.

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وتم تنفيذ الضربة المدفعية من أنظمة "غراد" وأنظمة ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".

وقال أحد رجال المدفعية المشارك في هذه العملية: "نحاول إبعاد مدفعية العدو عن مدينة دونيتسك بأسرع ما يمكن. نحن لسنا غزاة ولا مضطهدين. نحن نعلم أن خلفك بيتك والديك وأطفالك وزوجتك وأقاربك وأبناء وطنك".

المصدر: RT

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