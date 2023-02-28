المدفعية الروسية تنفذ ضربة على الوحدات والمعدات الأوكرانية (فيديو)

نفذ رجال المدفعية من اللواء التاسع من فيلق جيش دونيتسك ضربة ضد وسائل النقل وجنود وتحصينات القوات المسلحة الأوكرانية.

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وتم تنفيذ الضربة المدفعية من أنظمة "غراد" وأنظمة ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".

وقال أحد رجال المدفعية المشارك في هذه العملية: "نحاول إبعاد مدفعية العدو عن مدينة دونيتسك بأسرع ما يمكن. نحن لسنا غزاة ولا مضطهدين. نحن نعلم أن خلفك بيتك والديك وأطفالك وزوجتك وأقاربك وأبناء وطنك".

المصدر: RT