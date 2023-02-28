رئيس وزراء مالي: راضون تماما عن المعدات العسكرية الروسية وسنواصل التعاون مع موسكو

صرح رئيس وزراء حكومة مالي الانتقالية شوغيل كوكالا مايغا، بأن بلاده ستواصل تعاونها العسكري مع روسيا، وأن مالي راضية عن المعدات العسكرية الروسية.

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وقال مايغا في حديث لوكالة "نوفوستي": "(راضون) بشكل تام! حتى الآن نحن راضون تماما، وكما قلت، سيستمر هذا التعاون".

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سابقا، أن روسيا أرسلت في 19 يناير الماضي دفعة كبيرة من المعدات الجوية إلى مالي، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين في المجالين العسكري والعسكري الفني يشهد تطورا جديدا في العام الجاري.

وفي نوفمبر عام 2021 سلمت روسيا مالي 4 مروحيات نقل عسكرية من طراز "مي-171". وفي أغسطس عام 2022 تلقت مالي من روسيا عددا من الطائرات والمروحيات الحربية بينها طائرات "L-39" القتالية للتدريب وطائرات "سو-25" الهجومية بالإضافة إلى مروحيات قتالية من طراز "مي-24 بي" و"مي-8".

المصدر: نوفوستي