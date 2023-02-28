الكرملين: "الناتو" بحكم الأمر الواقع طرف في الأزمة الأوكرانية ويتصرف كعدو

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن حلف "الناتو" بحكم الأمر الواقع مشارك في النزاع الأوكراني، ولم يعد يتصرف كخصم مع وقف التنفيذ، ولكن كعدو لروسيا.

وأشار بيسكوف ردا على سؤال حول أسباب تعليق روسيا لمشاركتها في معاهدة "ستارت"، إلى أن الوضع بالنسبة لروسيا قد تغير بشكل كبير مقارنة بالوقت الذي تم فيه اعتماد هذه الوثيقة.

وأشار إلى ""الناتو" أصبح بحكم الأمر الواقع مشاركا بالنزاع في أوكرانيا".

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وأضاف: "في الواقع، يتصرف "الناتو" الآن ككتلة واحدة ليس كخصم مع وقف التنفيذ، بل كعدو. تعمل استخباراتهم ضدنا على مدار 24 ساعة في اليوم، كما صرح رئيس روسيا فلاديمير بوتين في المقابلة الأخيرة، تم تزويد أوكرانيا بالأسلحة مجانا ويطلقون النار على جنودنا، ناهيك عن حقيقة أنهم يطلقون النار على مواطني أوكرانيا، ويقصفون المدن والقرى الأوكرانية. يتم اتخاذ القرارات الجماعية في إطار "الناتو" حول الشحنات الجديدة من الأسلحة مع زيادة مستمرة في مستواها التقني".

وأكد بيسكوف أن معاهدة "ستارت" تبقى الوثيقة الوحيدة "الحية إلى حد ما" في مجال الحد من التسلح والأمن الاستراتيجي، ولكن بوتين في رسالته "أوضح بشكل شامل" سبب قراره تعليق مشاركة روسيا في هذه الاتفاقية.

وأشار إلى أنه أثناء التحضير للمعاهدة، تم استبعاد الترسانات النووية لفرنسا وبريطانيا من المعاهدة، والتي على الرغم من أنها لا تضاهي في الحجم والقوة ترسانات روسيا والولايات المتحدة، إلا أنها "مهمة بما يكفي لنظام الأمن الاستراتيجي الأوروبي بأكمله".

المصدر: تاس